Ресторан в Куропатах собираются открыть уже в пятницу 8 31.05.2018, 7:53

Фото: tut.by

Экстренное совещание по вопросу защиты Куропат состоялась в офисе независимого профсоюза РЭП в Минске.

Политики и общественные активисты решили идти до конца, чтобы добиться отмены разрешения на деятельность развлекательного комплекса в полусотне метров от Куропат, передает «Белсат».

«Сколько существует этот режим – приходится бороться за Куропаты. Уже выросло целое поколение защитников Куропат. Думаю, что общество не оставит без внимания попытку построить ресторан на костях», – считает сопредседатель БХД Павел Северинец.

Строить развлекательный комплекс возле места массовых расстрелов начали еще в 2012-ом году. Однако тогда общественность обратила внимание на то, что объект планируют возвести на территории охранной зоны урочища. Стройку остановили, но уже через год власти сократили охранную зону Куропат до 50 метров, и комплекс, который в народе прозвали «Бульбаш-холл», оказался в зоне регулируемой застройки.

«Изначально неспроста были установлены защитные зоны в 150 метрах. Это какая-то выработанная норма, обеспечивающая самостоятельность самого захоронения и мемориала», – говорит активист общественной инициативы «За спасение мемориала Куропаты» Владимир Романовский.

В конце 2017-го года стало известно, что объект все же ждет открытие. Как ранее сообщали в Минском райисполкоме, на территории комплекса будет находиться ресторан с названием «Поедем, поедим». Однако почему вблизи Куропат разрешили открыть развлекательную учреждение, нашему телеканалу сегодня объяснить не смогли.

Ресторан вблизи места памяти расстрелянных белорусов рассчитан на 300 посетителей. К тому же на территории вероятно будут сауна и баня. Точнее рассказать, каким будет комплекс, нашим журналистам собственники не пожелали.

«Мы первого июня откроемся, тогда и зайдете!», – ответили журналистам.

Прийти на открытие ресторана планируют и активисты. Они намерены рассказать посетителям заведения о терроре, что происходил на этом месте 80 лет назад. А дальше – разбить палаточный лагерь и отстаивать Куропаты, как год назад.

«Мы требуем от сегодняшних властей, чтобы был создан музей коммунистических репрессий как раз на базе этого объекта. Я думаю, что это абсолютно справедливое требование, которое поддержит белорусское общество», – считает Вячеслав Сивчик из движения солидарности «Вместе».

Остановить открытие ресторана активисты попытаются и путем переговоров с властями. Уже на завтра запланирован поход в Минский облисполком и Министерство культуры.