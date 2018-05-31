Как это было со мной

Как это было со мной1
- Ксения Ларина
- 31.05.2018, 8:12
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Всю ночь я проревела, под утро зависла на странице ФБ Аркадия Бабченко.
Читала все подряд, какие-то посты сохраняла для себя. Переживала, что нет ни одной фотографии вместе.
Пила корвалол.
Потом утренний кофе.
Потом села смотреть в компе документальный фильм, необходимый мне для завтрашней записи программы.…
И вот на втором часу фильма, когда на экране мелькали панорамы выборов 96-го, сверху посыпались молнии из 2018-го: «Успешная операция СБУ!» «Бабченко жив!»
Сказать , что я офигела — это не сказать ничего.
Я заорала вглубь дома: «Бабченко жив! Успешная операция СБУ!»
Прибежал муж, который ещё утром был растревожен моим состояниям, и сейчас, видимо, окончательно убедился в том, что жена съехала с катушек.
«Что с тобой? Что за бред ты повторяешь?»
Я стала, мыча, тыкать в экран айпада, экран убегал из-под моих пальцев, распадался на бессвязные кадры чужих жизней.
Наконец, пиксели сложились в Грицака в камуфляже, в Луценко в костюме и живого тёплого Бабченко, привалившегося к стене.
Дальше мы кричали.
Ксения Ларина, Фейсбук