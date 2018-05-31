закрыть
31 мая 2018, четверг, 11:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как это было со мной

1
  • Ксения Ларина
  • 31.05.2018, 8:12
  • 2,311
Фото: Ксения Ларина / Facebook

Всю ночь я проревела, под утро зависла на странице ФБ Аркадия Бабченко.

Читала все подряд, какие-то посты сохраняла для себя. Переживала, что нет ни одной фотографии вместе.

Пила корвалол.

Потом утренний кофе.

Потом села смотреть в компе документальный фильм, необходимый мне для завтрашней записи программы.…

И вот на втором часу фильма, когда на экране мелькали панорамы выборов 96-го, сверху посыпались молнии из 2018-го: «Успешная операция СБУ!» «Бабченко жив!»

Сказать , что я офигела — это не сказать ничего.

Я заорала вглубь дома: «Бабченко жив! Успешная операция СБУ!»

Прибежал муж, который ещё утром был растревожен моим состояниям, и сейчас, видимо, окончательно убедился в том, что жена съехала с катушек.

«Что с тобой? Что за бред ты повторяешь?»

Я стала, мыча, тыкать в экран айпада, экран убегал из-под моих пальцев, распадался на бессвязные кадры чужих жизней.

Наконец, пиксели сложились в Грицака в камуфляже, в Луценко в костюме и живого тёплого Бабченко, привалившегося к стене.

Дальше мы кричали.

Ксения Ларина, Фейсбук


популярное за неделю

Мнение

Гісторыя з «уваскрасеннем» Бабчанкі стала інфармацыйным бестсэлерам
Гісторыя з «уваскрасеннем» Бабчанкі стала інфармацыйным бестсэлерам Уладзімір Някляеў
Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками!
Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками! Мустафа Найем
Бабченко может написать новую книгу «Жизнь после смерти»
Бабченко может написать новую книгу «Жизнь после смерти» Юрий Бутусов
Не дождутся
Не дождутся Аркадий Бабченко