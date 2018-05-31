Как это было со мной 1 Ксения Ларина

31.05.2018, 8:12

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Фото: Ксения Ларина / Facebook

Всю ночь я проревела, под утро зависла на странице ФБ Аркадия Бабченко.

Читала все подряд, какие-то посты сохраняла для себя. Переживала, что нет ни одной фотографии вместе.

Пила корвалол.

Потом утренний кофе.

Потом села смотреть в компе документальный фильм, необходимый мне для завтрашней записи программы.…

И вот на втором часу фильма, когда на экране мелькали панорамы выборов 96-го, сверху посыпались молнии из 2018-го: «Успешная операция СБУ!» «Бабченко жив!»

Сказать , что я офигела — это не сказать ничего.

Я заорала вглубь дома: «Бабченко жив! Успешная операция СБУ!»

Прибежал муж, который ещё утром был растревожен моим состояниям, и сейчас, видимо, окончательно убедился в том, что жена съехала с катушек.

«Что с тобой? Что за бред ты повторяешь?»

Я стала, мыча, тыкать в экран айпада, экран убегал из-под моих пальцев, распадался на бессвязные кадры чужих жизней.

Наконец, пиксели сложились в Грицака в камуфляже, в Луценко в костюме и живого тёплого Бабченко, привалившегося к стене.

Дальше мы кричали.

Ксения Ларина, Фейсбук