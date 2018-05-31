«Шокирован, что Шапиро ушел в отпуск» 16 31.05.2018, 8:16

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Семен Шапиро

Фото: tut.by

В белорусском хоккее, однозначно, кризис.

Белорусский журналист Руслан Васильев удивлен, что глава Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро ушёл в отпуск без подведения итогов чемпионата мира в Дании, где национальная команда, проиграв все матчи, покинула элитный дивизион.

«Я был по-настоящему шокирован, когда на информационном пространстве Беларуси появилось сообщение, что лидер нынешнего хоккея Шапиро до начала третьей декады июня ушёл в отпуск. Лично у меня это в голове никак не помещается.

Причём это бы произошло даже в том случае, если бы белорусы в Дании смогли выйти в плей-офф, ещё как следует промурыжив в борьбе за путёвку в полуфинал кого-нибудь из фаворитов, как это удалось сборной Латвии. Даже в этом счастливом случае, который является для нас «глупой фантастикой», надо было бы дать отчёт как хоккейной общественности, так и болельщикам.

Но, когда мы, извините, «обделались» заявив о себе как о главных клоунах чемпионата мира-2018, уйти в отпуск? — Невероятно! Без отчёта, без объяснения ситуации с изгнанием из Копенгагена Льюиса. Наконец, подвешивая в воздухе пост главного тренера сборной и многие, многие другие важнейшие обстоятельства. Так что, увы и ах, но на ум приходит пословица, гласящая о том, что рыба гниёт с головы. Семён Шапиро, может, расчудесный управленец и умница, что уже было неоднократно им подтверждено, но человек не может быть докой во всех сферах человеческой деятельности. И, похоже, управление главной ледовой игрой — совсем не тот сектор, где его признанные организаторские таланты могут раскрыться ярче всего. В белорусском хоккее, однозначно, кризис духовности, в чём уже нет никакого сомнения.

Ведь даже о том, какие цели преследовали белорусские делегаты на Конгрессе ИИХФ в Копенгагене, нам никто ничего не рассказал! А между тем чемпионат мира-2019 в «предэлите» пройдёт в Астане, то есть на территории нашего основного конкурента в борьбе за возвращение в высший свет.

На мой взгляд, для возвращения плавучести нашему хоккейному кораблю остро необходимо реализовать проект, о котором мы писали ещё несколько лет назад и который в мае прошлого года собирался воплощать в жизнь прежний председатель федерации Игорь Рачковский. Его суть проста: централизация власти. Кто-то должен взять ответственность, как за проект минского «Динамо» в КХЛ, так и за федерацию. Только это должен быть профи, знающий всю хоккейную подноготную, обладающий утончённым вкусом и способный ежедневно осуществлять ручное управление, пока не закончится период кризиса. Такой человек, на мой взгляд, есть – Алексей Калюжный», - цитирует журналиста «Спортивная панорама».