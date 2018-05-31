Геращенко объяснил, зачем понадобилось инсценировать смерть Бабченко 2 31.05.2018, 8:21

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

У правоохранителей была задача выйти на связь организатора данного убийства с заказчиками.

Народный депутат, член коллегии МДВ Антон Геращенко объяснил необходимость инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

В эфире телеканала 112 Украина он рассказал, что у правоохранителей была задача выйти на связь организатора данного убийства с заказчиками, которые находились на территории РФ и зафиксировать это методами технического контроля.

"Что касается самого метода инсценирования убийства, - этот метод стар как мир", - заявил Геращенко.

По его словам, для того, чтобы доказать вину организатора необходимо было задокументировать факт отчетности организатора перед заказчиками о проделанной работе.

"Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло", - добавил он.

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Сотрудники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.