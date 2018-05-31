На Луне обнаружены тоннели, в которых могли бы жить люди 2 31.05.2018, 8:42

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«Лунные базы» имеют все шансы стать реальностью.

Под поверхностью Луны существую глубокие тоннели, протянувшиеся на десятки километров. К такому выводу пришла группа специалистов из Японии, изучив загадочные крупные дыры, обнаруженные на поверхности спутника Земли еще в 2009 году.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью японского космического аппарата Kaguya, а также в ходе американской космической программы GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), направленной на изучение гравитационного поля и внутреннего строения Луны. Как оказалось, отверстия представляют собой «входы» в подземные тоннели. Эти пустоты, по всей вероятности, сформировались в далеком прошлом под влиянием неких естественных процессов, природа которых ученым до сих пор ясна не до конца. На Земле подобное чаще всего происходит, если лава, первоначально занимающая большое пространство, остывает и «сжимается», оставляя свободное пространство, пишет news.allcrimea.net.

Специалисты даже не исключают, что в будущем обнаруженные тоннели можно было бы использовать при строительстве первых поселений человека на Луне. Многие вполне допускают, что однажды подобные «лунные базы» имеют все шансы стать реальностью. Постройки баз внутри тоннелей помогла бы решить ряд вопросов, стоящих на пути воплощения подобных проектов — в частности, под поверхностью космонавтов было бы проще защитить от космической радиации и резких перепадов температуры. Достичь того же на поверхности весьма затруднительно, поскольку у Луны, в отличие от Земли, отсутствует магнитное поле и почти нет атмосферы.

Свой доклад ученые представили в ходе конференции Lunar and Planetary Science, проходящей в Техасе. По их словам, протяженность обнаруженных тоннелей может исчисляться в десятках километров. В дальнейшем специалисты планируют продолжить собирать информацию о том, куда ведут «лунные дыры».