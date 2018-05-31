Алексей Арестович: Мы не знаем всего комплекса факторов «дела Бабченко» 5 31.05.2018, 8:56

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Алексей Арестович

«Убийство» Аркадия Бабченко: зачем все это было нужно.

О том, почему инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве вызывала вопросы с самого начала и чем могут быть оправданы такие действия силовиков, "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

- С момента, когда появилось фото Бабченко, лежащего в луже крови на полу своей квартиры с "дырками в спине", стало ясно, что это имитация. Видно, что лежит не просто живой человек, но даже и не раненый. Те, кто видел реальных погибших, могли это понять - при небольшой доле внимательности. Там все четко было видно. К тому же никто не выложит такую фотографию в интернет, кто решится? Разглашение материалов следствия, в данном случае - фото, само по себе - преступление, кто бы на него пошёл в случае реального убийства?

Во-вторых, СБУ немножко переиграла.

Что касается самой методики - сначала публично объявить, что человек мертв, потом опровергнуть - то это киношная тема. Подобное поведение спецслужб в мире считается неэтичным. В частности, многие международные организации и издания потеряли лицо, отреагировав на эту "смерть", как на реальную. СБУ создала условия для крупного международного недоумения.

Обычно спецслужбы так не делают, потому что это издевательство над миллионом поклонников, родственниками, друзьями и так далее. Я знаю несколько знакомых, которые "схватили" сердечный приступ, рыдали, порвали на себе одежду. То, что все люди перессорились – это дело такое. А когда уже пару сердечных приступов...

Видимо, СБУ сочла, что нет другого варианта. Они решили, что в данном случае это допустимое действие, о котором они нам никогда не скажут по сумме причин.

Судя по всему, им нужен был контрольный звонок исполнителя к организатору, желательно в Российской Федерации, для того, чтобы его зафиксировать средствами объективного контроля (фото, видеозапись), и это было бы доказательством того, что есть связь между исполнителями и теми, кто давал команду (об убийстве Бабченко, - "Апостроф") с территории России. То есть чтобы получить доказательства.

Такие вещи можно сделать 1-2 раза, а дальше будет, как в сказке про волка. Все будут говорить: "Покажите мне труп, потом я скажу: да или нет". И это в принципе правильно.

Мы не можем сказать, правильная это была операция или нет, потому что не знаем всего комплекса факторов. И нам никогда об этом не скажут, потому что это государственная тайна. СБУ, конечно же, объяснит, что по-другому нельзя было. Мы можем это предположить и поверить.