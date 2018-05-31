Россия готовит новый плацдарм в Беларуси? 20 31.05.2018, 9:03

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Фото: ALEXEY DRUGINYN /RIA NOVOSTI/ KREMLIN POOL/PAP/EPA

Делаться это будет скрытно, заявляют украинские эксперты.

Кремль готовит усиление своего военного плацдарма в Беларуси в ответ на размещение военной базы США в Польше, но делать это будет скрытно, выдавая усиление своих сил за "модернизацию" белорусской армии.

Об этом говорится в аналитическом материале "Информационного сопротивления".

Как отмечается, единственным адекватным ответом на расширение НАТО у границ РФ, Кремль видит увеличение количества своих военных баз у границ стран НАТО.

"Но, вот ведь беда, все имеющиеся границы уже забиты битком российской техникой, за исключением тех, что граничат с Украиной и Беларусью… Или? Визит Сергея Лаврова в Минск именно сейчас говорит о многом. Москва обеспокоена тем, что НАТО наращивает свое присутствие в Восточной Европе, а потому, Беларусь должна принять участие в оправдании наличия российских войск на своей территории. Да, именно нахождение, а не размещение в отдалённом или не очень, будущем", - говорится в статье.

Так, первая танковая армия РФ уже давно, без малейшего официоза, частично размещена в РБ.

Поэтому Минск "под этот шумок" приобретает у России танки Т-72Б3, модернизированные, кстати, по опыту боев в Украине, "дабы на белорусских дорогах не возникало вопросов у граждан, а что это колоны российских Б3 делают в нашей стране".

"Поставки новеньких танков к границам Польши пока выдаются за закупку МО Беларуси, но их количество, по оценкам местных жителей из числа бывших офицеров ВС СССР, гораздо превышает как возможности бюджета, так и потребности. Неожиданный призыв резервистов на полигоны, расположенные там же можно было бы отнести к наращиванию мобилизационной готовности. Но сами резервисты говорят, что их ничему не учат, ни к чему не допускают, а подержав на армейской баланде пару недель - возвращают по домам", - пишут аналитики.

Скорее всего, говорится в материале, РФ накапливает технику по уже обкатанному на оккупированных территориях Украины принципу - концентрация танков и бронетехники на базах хранения в полной готовности к применению.

"Перебросить скрытно личный состав "отпускников" потом уже будет и легче, и быстрее. Но возникает законный вопрос: Лукашенко в курсе? Или свита опять играет короля? При танковой армии на своей территории уже нельзя будет сказать "нет"... Или ты скажешь "да" или ... кто-то скажет "да" вместо тебя... А потому, если в скором времени будет объявлено о размещении на территории Беларуси одной, двух, трех, а может и больше военных баз РФ, уже, так сказать, на официальном уровне и типа как с поводом. По сути, произойдет легализация всего того лома и живой массы, которые свозились в РБ на протяжении всего этого времени", - резюмируется в статье.