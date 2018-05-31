ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Льеже 1 31.05.2018, 9:18

Фото: novinite.com

В результате теракта в бельгийском Льеже погибли три человека, двое из них – женщины-полицейские.

Ответственность за нападение на полицейских в бельгийском Льеже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом в Twitter сообщает агентство AFP со ссылкой на СМИ террористов.

Утром 29 мая мужчина с ножом напал на двух женщин-полицейских, отобрал у них оружие и застрелил. Затем он убил мужчину, сидевшего на пассажирском месте в припаркованном рядом автомобиле, и взял уборщицу местной школы в заложницы. После прибытия антитеррористического отряда мужчина открыл огонь по полицейским, ранив двух из них, после чего был застрелен.

Министр юстиции Бельгии Кун Генс сообщил, что преступника звали Бенжамен Эрман, он находился в отгуле, который предоставила ему администрация тюрьмы, где он отбывал наказание. В 2017 году он был приговорен к трехлетнему заключению по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Полиция Бельгии расследует инцидент как теракт.