Минский стадион «Динамо» примет первые соревнования 22 июня 2 31.05.2018, 9:35

Фото: Владимир Нестерович

Реконструкция стадиона велась на протяжении 6 лет.

Минский стадион "Динамо" примет первые официальные соревнования 22 июня, сообщает корреспондент БЕЛТА. В этот день состоится международный легкоатлетический матч команд Беларуси, Украины, стран Балтии и балканских стран. Турнир станет тестовым за год до старта II Европейских игр 2019 года в Минске.

В предстоящих соревнованиях планируют выступить известные белорусские атлеты, медалисты чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, среди которых метательница копья Татьяна Холодович, барьеристка Алина Талай, метатель молота Иван Тихон.

Реконструкция стадиона "Динамо" велась на протяжении шести лет. Основные строительные работы завершаются 31 мая.

Главная спортивная арена претерпела значительные изменения после ремонта: установлены новые трибуны, мачты освещения, чаша факела, уложено самое современное синтетические легкоатлетическое покрытие. На разминочном стадионе и основной арене заменен газон, на котором будут проводиться футбольные матчи международного уровня.

Вместимость стадиона "Динамо" после реконструкции составила более 22,2 тыс. зрителей. Трибуны спортобъекта на 70-80% защищены козырьком. В ложе прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации. Для работников радио и телевидения предусмотрены 150 комментаторских кабин.