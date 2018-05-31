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В Беларуси побит 100-летний температурный рекорд

  • 31.05.2018, 9:55
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Температура воздуха в Минске в среду, 30 мая, составила +29,4 градуса.

Ровно год назад в этот день был зафиксирован прежний рекорд: +28,8.

В областных городах Беларуси температурные рекорды также побиты: Витебске – 28 (было 27,6 в 1995 году), Могилеве – 29,8 (28,2 в 2007 году) и Гродно – также 29,8 (28,6 в 1963 году).

Брест похвастать рекордом не может: в нынешнем году 30 мая здесь наблюдалось +31,3, но максимальная температура (+31,6) была зафиксирована в 2005 году, пишет bdg.by.

По информации Белгидромета, 31 мая тоже будет тепло, но не так жарко. В Минске днем – до +24, вечером +18. На юго-западе республики сохранится +30, в среднем по Беларуси – от +18 до +24.

Сообщается, что в первых числах июня придет скандинавский антициклон со слабыми ночными заморозками и облачностью. Днем в республике прогнозируют от +18 до +24 градусов, на Брестчине – до +27.

Напомним, 30 мая из-за жары по стране был объявлен оранжевый уровень опасности.


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