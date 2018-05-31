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Глава МИД Литвы: Я не понимаю таких «спецопераций»

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  • 31.05.2018, 9:59
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Линас Линкявичюс
Фото: IQTV

Министр иностранных дел высказался об инсценировке убийства Бабченко.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что не понимает устроенную Службой безопасности Украины инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Министр утверждает, что единственная хорошая новость в этой истории заключается в том, что Бабченко жив, сообщает delfi.lt.

"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он жив", - сказал Линкявичюс.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.


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