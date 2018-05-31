Помпео и «правая рука» Ким Чен Ына начали переговоры в Нью-Йорке 31.05.2018, 10:15

Майк Помпео

В Белом доме ожидают, что саммит в Сингапуре состоится 12 июня, как и было запланировано.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду провел ужин в Нью-Йорке с Ким Ён Чхолем – «правой рукой» северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает «Голос Америки».

Встреча прошла на фоне продолжающейся подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Ким Ён Чхоль стал самым высокопоставленным северокорейским чиновником, посетившим США за 18 лет.

Ни он, ни Помпео не стали разговаривать с журналистами, когда прибыли в здание рядом со штаб-квартирой ООН. Однако Белый дом сообщил, что они планируют вести переговоры в течение всего четверга.

«С нетерпением ожидаю встречи с Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке для обсуждения возможного саммита президента США с Кимом, – написал Помпео в Твиттере ранее в среду. – Мы привержены полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова».

Переговоры также ведутся в Пханмунджоме и Сингапуре.

Тем временем Белый дом сообщил, что дискуссия о «полной денуклеаризации полуострова» не включает тему американских вооружений – оборонительного щита, закрывающего Южную Корею и включающего подводные лодки с ядерным оружием и стратегические бомбардировщики, способные нести атомные бомбы, которые не базируются на полуострове.

По некоторым оценкам, Северная Корея имеет не менее 12 единиц ядерного оружия.

Ким Ён Чхоль является заместителем председателя влиятельного Центрального комитета Трудовой партии Кореи и бывшим главой северокорейской разведки. Он и Помпео уже встречались дважды в Пхеньяне.

Предварительная делегация во главе с заместителем главы аппарата Белого дома Джо Хейгина встретилась с представителями Северной Кореи в Сингапуре, сообщил Белый дом. Ожидается, что в четверг они проведут новую встречу.

Белый дом заявил в среду, что проходящие в демилитаризованной зоне вдоль границы между двумя корейскими государствами переговоры по подготовке возможного американо-северокорейского саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном идут хорошо и что, как ожидается, встреча состоится в запланированный срок – 12 июня.

«Делегация США, которой руководит посол Сун Ким, сегодня вновь встретилась с северокорейскими официальными лицами, и их переговоры будут продолжены. Пока сообщения об этих встречах позитивны, и мы продолжим наше продвижение вперед», – сказала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Сандерс подчеркнула, что целью переговорного процесса является денуклеаризация Корейского полуострова.