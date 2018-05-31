Министр труда: Пособие по безработице пересмотрим в будущей пятилетке 5 31.05.2018, 10:35

Ирина Костевич

Фото: tut.by

В ближайшее время пособие повышать не будут.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила, что размер пособия по безработице в Беларуси небольшой, и в будущем он может быть увеличен. Однако это произойдет не сейчас, а в следующей пятилетке. Об этом она рассказала на совместном заседании «палаты представителей» и «совета республики», пишет telegraf.by.

Ирина Костевич отметила, что в Беларуси сегодня чаще используется активная политика занятости – переподготовка кадров, повышение квалификации, когда органы по труду и занятости предлагают переобучение за бюджетные средства. Это реализация декрета №1 по содействию занятости. А выплата пособия по безработице является пассивной политикой занятости.

Министр признала, что 27 рублей – небольшое пособие, но изыскивать средства из бюджета для его повышения – это неправильный подход. «Возможно, в следующей пятилетке стоит рассматривать этот вопрос и повышать пособие, но более жестко его выплачивать», - заявила она.

Кроме того, в Беларуси наблюдается проблема дисбаланса спроса и предложения, когда наниматель требует опытного работника с высокой квалификацией, а у молодых специалистов еще нет нужного опыта. По ее мнению, чтобы этого избежать, нужно развивать систему бронирования мест на предприятиях.

Напомним, средний размер пособия на одного безработного в апреле сократился до 27,5 рубля. Эта сумма составляет 13,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Месяцем ранее среднее пособие по безработице было на уровне 28,08 рубля.