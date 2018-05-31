Аркадий Бабченко: «Воскресший отец — горе семьи» 2 31.05.2018, 10:39

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Журналист, как всегда, демонстрирует отменное чувство юмора.

На своей странице в «Фейсбуке» Бабченко написал:

«Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следущей атаке. В следущей атаке. В следущей атаке обязательно сгорю. Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно по их мнению не умер, но чота так пох…» (орфография и стилистика автора сохранены).

И проиллюстрировал текст коллажем под названием «Воскресший отец — горе семьи».

Также журналист призвал оставлять под его постом мемы, чтобы посмеяться.

Люди откликнулись на призыв и стали сами делать коллажи.