Польша предлагает назначить спецпредставителя ООН по Украине 31.05.2018, 10:47

Яцек Чапутович

Фото: Getty Images

Подобное назначение могло бы существенно помочь в урегулировании ситуации на Донбассе.

Глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает назначить специального представителя Организации Объединенных Наций по Украине. Об этом он заявил журналистам 29 мая после заседания Совета безопасности ООН, сообщает "Радіо Свобода".

"Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, и мы решили вынести эту идею на повестку дня", – сказал Чапутович.

Он пояснил, что конкретной кандидатуры пока нет, но в целом назначение спецпредставителя ООН по Украине могло бы существенно помочь в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Это решение должен принять Совет безопасности, а некоторые ее члены имеют право вето – мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но, так как я слышал от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности, то может уместно вынести это предложение на голосование" – добавил польский министр.

Чапутович выразил мнение, что нормандский формат (переговоры Украины, России, Германии и Франции по ситуации на Донбассе), не очень успешен, поэтому привлечение к решению проблемы ООН может существенно помочь изменить ситуацию.