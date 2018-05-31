«Директор забрал трудовые книжки и не выдавал зарплату» 31.05.2018, 10:53

В Гродно швеи через суд добиваются положенных выплат.

На протяжении полугода швеи одного из частных предприятий города Гродно получали заработную плату с нарушением сроков, последние два месяца им вовсе перестали платить, пишет 015.by.

Как рассказали швеи, несмотря на неполный рабочий день, трудиться в цехе было сложно, так как в организации постоянно нарушалось трудовое законодательство. Начиная с осени 2017 года заработная плата сотрудникам выплачивалась нерегулярно, с постоянным нарушением сроков. За январь и февраль 2018 года заработанных денег, как и расчетных листков, швеи вообще не видели, и это несмотря на то, что заказы по пошиву изделий выполняли в полном объеме. Были вопросы и к рабочему месту: оно не соответствовало санитарным нормам, в помещении было очень холодно и темно.

Кроме этого, женщины не видели график отпусков и свои рабочие инструкции. Конечно, в таких условиях работать было невозможно, поэтому работники написали заявление на увольнение по соглашению сторон. Однако директор на это никак не отреагировал, более того он отказался выдавать трудовые книжки.

Сложности в судебном деле возникли при определении места рассмотрения трудового спора, так как предприятие было зарегистрировано в Щучинском районе, а фактически находилось в областном центре. Руководитель швейного цеха избегал встреч с работниками, на телефон не отвечал, а на работе сменил все замки, ограничив доступ швей к своему рабочему месту.

И все же после проведения нескольких заседаний, суд Щучинского района вынес положительное решение в пользу сотрудниц, обязывающие ЧУП погасить бывшим работникам задолженность по заработной плате и окончательному расчету на общую сумму около 2,3 тыс. рублей.

Однако, несмотря на решение суда о немедленной выплате каждой из работниц по одной среднемесячной заработной плате, выплаты не были произведены в срок. В связи с этим составлены заявления о возбуждении исполнительного производства, а также еще три иска о выплате среднего заработка за время задержки исполнения решения суда.