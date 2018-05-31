Украина отправила в Беларусь самолет за детьми, попавшими в ДТП 31.05.2018, 11:11

Фото: УГАИ УВД Бресткого облисполкома

Уже через час юных футболистов заберут обратно домой.

Украина направила в Беларусь самолет за тремя детьми из футбольной команды, которые ранее в мае пострадали в результате ДТП. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 31 мая.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. Через час троих детей заберут домой", – написал Гройсман в своем микроблоге Twitter.

Напомним, утром 13 мая украинская юношеская команда по футболу попала в ДТП в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. В результате аварии один ребенок погиб, еще двое находились в тяжелом состоянии. Всего травмы получили шесть детей.

Тогда сообщалось, что состояние пострадавших детей не позволяет перевезти их в Украину. Они находились в Брестской областной больнице.