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СМИ: Ким Чен Ын боится покидать КНДР из-за возможного переворота

  • 31.05.2018, 11:16
коллаж: РБК-Украина

Диктатор опасается потерять власть.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын нервничает из-за того, что ему необходимо покинуть КНДР для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, сообщает "Новое время" со ссылкой на южнокорейское издание Chosun Ilbo.

По данным СМИ, Ким Чен Ын опасается, что в его отсутствие в стране может произойти военный переворот.

Один из источников издания отметил, что за исключением двух поездок в Китай в этом году Ким Чен Ын никогда не выезжал за пределы КНДР с момента прихода к власти.

"И теперь он впервые покинет Пхеньян в установленную дату, поэтому он, вероятно, волнуется из-за многих вещей", - сказал источник.

Газета пишет, что ежедневный график Ким Чен Ына известен только узкому кругу приближенных к нему лиц. Сообщения в северокорейских СМИ публикуются только после его поездок или публичных выступлений.

Дата саммита в Сингапуре уже объявлена, поэтому, по словам источника, если в Северной Корее есть какие-то группы, которые выступают против существующего режима, "они точно будут знать, когда действовать".


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