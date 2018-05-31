Ловить крокодила на живца Евгений Ройзман

31.05.2018, 11:26

Евгений Ройзман

Фото: Ekbrealty.ru

Поскольку начались споры об этичности и законности произошедшего с Аркадием Бабченко, попробую объяснить.

Это классическая операция, как по учебнику, которых проводится много и в России.

Начинаются они по-разному.

Или операм становится известно, что кто-то ищет исполнителя, и «исполнителя» к нему подводят через агентов, или сам исполнитель, согласившись было, дрогнет и придёт сдаваться спецслужбам. И тогда начинается разработка, которая позволяет собрать всю доказательную базу и, не проливая крови, поймать за руку организаторов и заказчиков.

Чаще попадают в такие разработки неверные или мстящие супруги, иногда родственники, делящие наследство, но иногда и компаньоны по бизнесу. В России одна из самых известных подобных операций, это история с Пашей Цветомузыкой.

Поэтому, все эти разговоры — наносное. Суть — раскрыто убийство журналиста, пойманы организаторы, при этом журналист остался жив.

Евгений Ройзман, Фейсбук