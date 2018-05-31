В Березе лось забрел в центр города

В Березе лось забрел в центр города2
- 31.05.2018, 11:36
Лесного гостя заметили около 9 утра.
В Березе по городу гуляет лось, сообщили БелТА в Брестском областном управлении МЧС.
Лесного гостя заметили около 9 утра. Лось, предположительно самка, побывал в центральной части города, забрел в парк, охладился в реке Кречет.
Испугавшись внимания местных жителей, животное направилось в сектор индивидуальной застройки. На место выехали представители МЧС, жилищно-коммунального хозяйства, райинспекции охраны животного и растительного мира.
Специалисты решают, каким образом подобраться к лосю, чтобы его усыпить и вернуть в естественную среду.
В Брестской области это не первый случай за май, когда лось забредает в населенный пункт. Ранее в Малоритском районе в дачном поселке появился лосенок. Животное было травмировано. Местные жители спасли его от гибели.