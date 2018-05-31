В Березе лось забрел в центр города 2 31.05.2018, 11:36

иллюстрационное фото

Лесного гостя заметили около 9 утра.

В Березе по городу гуляет лось, сообщили БелТА в Брестском областном управлении МЧС.

Лесного гостя заметили около 9 утра. Лось, предположительно самка, побывал в центральной части города, забрел в парк, охладился в реке Кречет.

Испугавшись внимания местных жителей, животное направилось в сектор индивидуальной застройки. На место выехали представители МЧС, жилищно-коммунального хозяйства, райинспекции охраны животного и растительного мира.

Специалисты решают, каким образом подобраться к лосю, чтобы его усыпить и вернуть в естественную среду.

В Брестской области это не первый случай за май, когда лось забредает в населенный пункт. Ранее в Малоритском районе в дачном поселке появился лосенок. Животное было травмировано. Местные жители спасли его от гибели.