Сколько топлива потратят власти на парад 3 июля 12 31.05.2018, 11:39

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Фото: kp.by

Парад cильно ударит по городскому бюджету.

В минском параде на 3 июля будут участвовать около 260 единиц техники. Сейчас на аэродроме Липки уже третью неделю – по вторникам, средам и четвергам – идут тренировки. Подготовка к параду продлится еще две недели, а потом в городе пройдут еще две генеральные репетиции. Так что 23 и 28 июня во второй половине дня город будет перекрыт, пишет kyky.org.

Какая техника примет участие в параде

Первым в механизированной колонне пойдет легендарный танк времен Второй мировой войны Т-34−85. За ним – различная техника, которая состоит на вооружении в Беларуси: танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-70МБ, БТР-80, противотанковый ракетный комплекс БМ 9П149 «Штурм», самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» и 2С1 «Гвоздика», МАЗ — 6317 с 152 мм гаубицами, 2 А65 «Мста-Б», самоходные пушки «Гиацинт-С», мобильные зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит», минометные комплексы «Сани», системы реактивного залпового огня «БелГрад», «Смерч» и «Полонез», зенитные ракетные комплексы С-300ПС, «Оса-АКМ» и «Тор-М2», ракетный комплекс «Точка», автомобили «Богатырь», бронеавтомобили «Дракон», мобильный беспилотный авиационный комплекс «Бусел-10». Также в параде примут участие самолеты и вертолеты белорусских ВВС.

Расход топлива на 100 километров

• Танк Т-72Б – 170-200 литров соляры по твердому покрытию.

• БМП-2 – под 100 литров соляры.

• БТР-80 – в среднем примерно 80 литров.

• «Мста-С» – 300 литров.

• САУ «Гвоздика» – около 110 литров.

• «Гиацинт-С» – в среднем 200 литров.

• Тягач «МЗКТ-79221» – 300 литров.

• Вертолет МИ-8 – 680 килограмм керосина в час.

• Самолет ИЛ-76 – больше 8 тонн топлива в час.

• БЕЛАЗ, который тоже постоянно на параде – 300 литров в час.

Ну и можете примерно представить, сколько такие двигатели потребляют даже на холостом ходу.