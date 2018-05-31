На побережье Балтики найдена сигнальная ракета c подлодки РФ 2 31.05.2018, 11:46

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Скриншот: tvn24.pl

Сигнальная ракета c российской подводной лодки класса Kilo обнаружена в Польше.

Сигнальная ракета c российской подводной лодки класса Kilo обнаружена в Польше на одном из пляжей Хельского полуострова Балтийского моря. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на tvn24.pl.

Как сообщается, группа людей обнаружила на пляже красный предмет, похожий на ракету, с надписями на русском языке. Впоследствии фото ракеты было выложено в соцсетях.

Спикер Третьей флотилии Морских сил Польши Радослав Пех объяснил, что это - сигнальная ракета, которая есть на вооружении подводных лодок класса Kilo. Таких ракет нет на вооружении Морского флота Польши.

"Ее можно применять в разных случаях: например, во время всплывания лодки на поверхность или в аварийной ситуации с целью показать другим морским судам место пребывания лодки", - уточнил Пех.

Скриншот: tvn24.pl

Российские подводные лодки проектов 877 "Парус" и 636 "Варшавянка", которые находятся на вооружении Военно-морского флота РФ, в НАТО классифицируют как ПЛ класса Kilo.

Страны Балтии просят усилить дислоцированные на их территории батальоны ВВС НАТО военно-морскими силами.

4 апреля стало известно, что Вашингтон предоставит Латвии, Литве и Эстонии около $100 млн (81,4 млн евро, - ред.) "на закупку крупнокалиберных боеприпасов", а также порядка $70 млн (57 млн евро, - ред.) на программы подготовки военнослужащих и закупку оборудования.