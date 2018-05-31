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Виктор Шендерович: Давайте простим Бабченко

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  • 31.05.2018, 11:51
  • 3,874
Виктор Шендерович

Единственный человек, который имеет право говорить Бабченко жесткие вещи в связи с этим эпизодом, - это его жена.

Об этом написал в Фейсбуке российский сатирик и публицист Виктор Шендерович.

- Предложение: давайте сделаем над собой усилие и простим Бабченко, что он не погиб. Простим ему также и то, что он помог задержать киллеров и установить заказчиков. Мы все очень ранимые, понимаю, но единственный человек, который имеет право говорить Бабченко жесткие вещи в связи с этим эпизодом, - это его жена.

Надеюсь, она его и убьет:))

Потому что желающих сделать это - уже из принципа - стало со вчерашнего дня, полагаю, еще больше. И это уже не шутка.

Нам не снятся риски, с которыми живет теперь - и жил, как выясняется - Старшина запаса. Давайте немного отрегулируем свои тонкие оскорбленные чувства с учетом этого обстоятельства, а?


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