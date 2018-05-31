Аркадий Бабченко: Господи, как же это здорово - не быть мишенью 5 31.05.2018, 11:57

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Аркадий Бабченко

Журналист считает, что его ждут «лучшие пару месяцев за последние годы жизни».

Сегодня Аркадий Бабченко написал в своем Фейсбуке:

«Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят.

Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали.

А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет.

По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни.

Хожу. Улыбаюсь. Хорошо. Довооольный...

Поспать бы еще.

Устал я чота:)»

29 мая 2018 года появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – высокопрофессиональный киллер.

В качестве основной версии убийства правоохранители рассматривали профессиональную деятельность Бабченко. По факту преступления полиция Киева открыла уголовное производство.

Вчера стало известно, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).

В СБУ заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс.

Бабченко извинился перед друзьями, коллегами и женой.