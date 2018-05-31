Почему стоит «Каменный лог» 31.05.2018, 12:04

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Президент Литовской ассоциации перевозчиков рассказал об общей проблеме.

Пересечение белорусско-литовской границы становится проблемой номер один для перевозчиков, грузоотправителей и Клайпедского порта. Об этом заявил президент Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков LINAVA Микенас Эрландас на конференции, организованной на выставке БАМАП-2018, пишет transinfonews.by.

Пока стороны пытаются решить проблему «Каменный лог» по-прежнему стоит. По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в период с 1 мая по 29 мая — в среднем на в очереди стоят 240 грузовиков. Самые большие очереди по понедельникам — в среднем 311 фур. К концу недели количество желающих пересечь литовско-белорусский участок уменьшается до 168 большегрузов и вновь увеличивается за выходные.

Пропускная способность пункта «Мядининкай»

По информации ассоциации LINAVA среднее время ожидания в пункте пропуска Каменный Лог — Мядининкай составляет 22 часа. Такая ситуация не позволяет выполнять обязательства перед клиентами, что влечет за собой финансовые убытки для транспортников.

Руководители транспортных предприятий говорили еще о более длительных сроках — сутки, двое. Весь этот период водители вынуждены находиться на подъезде к пункту пропуска без особых санитарных условий.

— Мы много лет ждали, когда Литва станет транзитным государством. Дождались, но теперь не можем решить проблему на границе. Мы всегда думали, что это проблема со стороны Беларуси, но оказалось, что проблема литовская. Принимающая сторона оформляет больше документов, что требует времени — отметил президент LINAVA.

По словам Микенаса Эрландаса, реальная пропуская способность Мядининкай меньше проектной на 324 грузовых автомобиля в сутки, а по проекту через литовский пункт пропуска могут проезжать 1200 грузовиков в сутки. Белорусский «Каменный лог» на сопредельной стороне по проекту может оформлять на выезд до 1000 грузовиков в день.

Пост «Мядининкай» не соответствует современным потокам транспорта, так как проектировался и строился 20 лет назад. Еще одна проблема — отсутствие у различных служб единой информационной системы, особенно с учетом, что это граница между двумя экономическими союзами — ЕС и ЕАЭС, считает представитель Литвы.

Модернизацию пункта «Мядининкай» планируется закончить только через 3 года. Сегодня согласовано решение, но точного проекта еще нет. После модернизации пропускная способность увеличится до 6 000 автомобилей.

На первом этапе, который должен завершиться в 2019 году, будет расширено так называемое «горлышко», увеличится количество полос для грузового анспорта. На втором этапе — будет расширена площадка для ожидания. Разрешение на строительство будет получено в течение нескольких месяцев, а сама модернизация начнется только 2019 году.

Проблема кадров на Литовской границе

Еще одна проблема, о которой активно говорят, в том числе и в литовских СМИ, популярность и престиж службы во внутренних войсках Литовской Республики.

— Мы выезжали на место и смотрели, как работают таможенная и пограничная службы Литвы. Не полностью укомплектованы смены на контрольно-пропускных пунктах. Например, с литовской стороны на «Каменном логе» вместо 21 сотрудника работает только 14-15, — отметил Микенас Эрландас, — Этот вопрос поднимался уже на высшем уровне. Я лично общался с премьером Литвы, так как таможенный департамент в одиночку не решит все проблемы.

В настоящее время рассматривается проект изменений в Уставе пограничной службы в Литовской Республике, последовательно повышается заработная плата для должностных лиц, служащих во внутренних войсках. Ответственное министерство также планирует и другие мероприятия для разрешения проблемы: командирование специалистов из других пунктов в Мядининкай; обмен полномочиями между таможенниками и пограничниками, для выполнения функций друг друга; установка временных зданий и улучшение IT-систем.

Во время встречи с литовскими промышленниками Министр финансов Литвы Вилюс Шапока подтвердил, что командирование должностных лиц на Мядининкай уже началось.

Новый пункт пропуска «Видзы» — «Твярячюс»

До момента запуска полномасштабной реконструкции «Мядининкая» в строй должен быть введен новый пункт «Видзы» — «Твярячюс», куда, в том числе, будут направлены грузовые потоки из Каменного Лога. На литовской стороне уже идут работы по его оснащению.

Здесь уже построен современный комплекс, где будут проводиться все виды контроля: оборудованы полосы движения и новые инженерные системы, установлены камеры наблюдения, организована охрана периметра и управление движением транспорта.

После создания все необходимой инфраструктуры пункт будет использоваться как международный.

Человеческий фактор

Генеральный директор БелНИИТ «Транстехника» Андрей Королев cчитает, что проблема не только инфраструктурная. К её решению надо подходить более комплексно:

— Сегодня мы слышали не один раз: инфраструктуру будем реконструировать, людей будем командировать, массу систем внедрим — и все станет сразу хорошо. Но сколько лет это все продолжается? А эффект где? Эффект пока нет. Мы понимаем, что проблема не столько инфраструктурная, сколько дело в человеческом факторе.

Перемещаясь не только на грузовых, но и легковых автомобилях иногда сталкиваешься с такой ситуацией: стоим в очереди по два часа, хотя машин на полосе всего три — происходит смена состава, внутренние формальности. Значит проблема не в количестве полос, а в синхронизации процессов, происходящих, как на одной стороне границы, так и на другой. Проблему надо решать только комплексно.

Нашим институтом разработано проектное предложение, которое обсуждалось с отдельными представителями в Литве и Беларуси. Пора положить это предложение на бумагу, раз идут инфраструктурные проекты по реконструкции пунктов пропуска. Если будет одна инфраструктура без оптимизации — результат будет кратковременным.

Нами подготовлен небольшой алгоритм действий, который позволит запустить пилотную модель функционирования пропуска через государственную границу. Мы отправляли это предложение в ассоциацию LINAVA, в государственный таможенный комитет, государственный пограничный комитет. Возможно, Международный союз автомобильного транспорта изыщет средства через европейские структуры, Европейский банк реконструкции развития, чтобы не только создавать полосы в пунктах пропуска, но и решать проблему комплексно.

Микенас Эрландас также сообщил, что для систематического подхода к решению проблемы рассматривается вопрос о запуске совместного белорусско-литовского проекта по фиксированию времени простоя на границе.

200 литров на Польшу

Жесткие ограничения на ввоз топлива Польшей — одна из причин образования больших очередей на границе Беларуси. Перевозчики чаще выбирают именно литовскую и латвийскую границу в качестве страны въезды в ЕС, так как могут пересечь её с полным топливным баком. Цены на топливо в ЕС значительно выше, чем в Беларуси и России, поэтому компаниям выгоднее пересекать границу с максимальным запасом топлива, заправившись около границы.

С 1 июня Министерство финансов Республики Польша предлагает ввести новые ограничения: 200 литров горючего при пересечении границы без уплаты дополнительных таможенных пошлин или акцизов. В связи с этим и перевозчики и пограничные службы ожидают еще больших очередей на литовском направлении.