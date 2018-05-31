Лукашенко признался, что в белорусской армии есть дедовщина 9 31.05.2018, 12:11

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Ранее диктатор заявлял, что неуставных взаимоотношений в армии нет.

Лукашенко потребовал объяснить причины всплеска выявляемых в армии случаев неуставных взаимоотношений. Об этом он заявил сегодня на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил, передает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко обратил внимание, что в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений.

«Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?» — заявил Лукашенко.

Ранее диктатор заявлял, что дедовщины в армии нет:

«Чтобы старослужащий там издевался над молодым? Да вы что! Более того, это главнокомандующему доложили бы немедленно: не он, так родители. Было поначалу: разборки были самые жестокие с офицерами. Поэтому, ну, может, где-то кто-то косо посмотрел или молодому солдату подсказал, как надо улицу мести там, и так далее… Но сам же показывает, идет впереди! У нас даже в обществе этой темы нет, она не обсуждается!», - говорил диктатор.

Напомним, после смерти рядового Коржича было возбуждено пять уголовных дел, сообщил в середине февраля министр обороны Андрей Равков. В течение нескольких месяцев проверки шли в других частях и воинских соединениях, итог — еще 48 дел в 16 частях.