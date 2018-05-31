Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в Пхеньяне 11 31.05.2018, 12:19

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Фото: ТАСС

Глава российского МИД прибыл в столицу Северной Кореи.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, находящимся с официальным визитом в КНДР. Об этом сообщается в твиттере МИД России. Там же размещены фотографии, на которых Ким Чен Ын и Сергей Лавров пожимают друг другу руки, сообщает "Радио Свобода".

🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Ранее в четверг в Пхеньяне состоялись переговоры министров иностранных дел Северной Кореи и России. После встречи с Ли Ён Хо Лавров заявил, что только поэтапное снятие санкций с КНДР может привести к разрешению ядерного кризиса на Корейском полуострове.

Задачу по денуклеаризации Корейского полуострова трудно решить "за один присест", подчеркнул Лавров. Он также отметил, что Москва не считает себя вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и Северной Кореей. Пхеньян сам должен решить, какие гарантии со стороны Вашингтона считать достаточными для достижения договоренностей, заявил Лавров.

Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой должна обсуждаться ядерная программа КНДР, была намечена на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая Трамп объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий же день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня все еще может состояться.