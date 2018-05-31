У минских рожениц стали брать расписки 9 31.05.2018, 12:25

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В минских роддомах ввели новые правила.

Новорожденный должен спать отдельно от матери - правило, озадачившее некоторых мамочек, закреплено в памятке по совместному пребыванию матери и новорожденного в минском роддоме номер 3. У рожениц берут расписки, что они ознакомлены с этим правилом и несут ответственность за жизнь малыша. Зачем разработали такую инструкцию и как на нее реагируют роженицы, kp.by рассказала Елена Аркадьевна Гошкевич - заместитель главного врача 3-й больницы по родовспоможению.

- Брать новорожденного в постель в роддоме нельзя было и раньше. Мы объясняли это женщинам устно, а сейчас они за это расписываются. - объясняет Елена Гошкевич.

- Что изменилось?

- Времена изменились. К сожалению, нас часто обвиняют в том, чего мы не делали. Практика показывает, что люди не всегда говорят правду: сейчас она согласна, потом передумала или забыла.

Мы раз столкнулись, второй - и поняли, что этот вопрос надо закрепить письменно. Наши неонатологи вместе с юристом разработали памятку совместного пребывания мамы и ребенка в роддоме, никакого нарушения прав женщин или ребенка в ней нет. Нас постоянно проверяют разные комиссии, данная инструкция является профилактикой детского травматизма.

- Некоторые мамочки не понимают: как это класть младенца в отдельную кровать, а не прижимать к себе - ему ведь это необходимо?

- Дети все время рядом с мамами - в своих кроватках. Когда мама кормит - малыш прижат к телу, проблем нет. Документ утвержден главным врачом в декабре 2017 года, никто из наших пациенток не жаловался и не отказывался.

Каждый год в стране погибает определенное количество малышей - мы их теряем только потому, что мама уснула, и ребенок задохнулся. Это трагедия. Поэтому разработанные нашими специалистами правила совместного пребывания направлены в первую очередь на безопасность новорожденного.

В них также есть и еще одно правило - пока мать ослаблена после родов, ребеночка нельзя носить на руках, он должен находиться в кроватке. Не нужно гулять с младенцем по палате или тем более по коридорам. Потому что у мамы может закружиться голова, она может себя плохо почувствовать, ведь после родов прошло совсем немного времени. И одно дело, если она одна упадет, другое - если упадет с ребенком. Ребенок может этого падения не пережить. Наши правила призваны обезопасить обоих от таких экстремальных ситуаций и их последствий.

- Инструкция разработана потому, что после таких жутких случаев убитые горем роженицы винили врачей?

- Пациентки, как правило, не винят никого. Эти женщины в ужасающем психологическом состоянии, они не ищут виноватых. Но мы обязаны предусмотреть все и обеспечить безопасность ребенка. Плюс у таких пациенток есть мамы, свекрови, которые задают вопросы: «А как могло так получиться?» Но инструкция создана не для нас, а для того, чтобы минимизировать именно детские потери на этапе совместного пребывания мамы и ребенка в роддоме.

Если роженица днем не спит, ребенок может рядышком с ней лежать сколько угодно. Но если это ночью и ей хочется спать, то новорожденному у нее под боком находиться небезопасно. Я считаю, что, в принципе, это правило применимо и дома тоже.

- Ваш опыт переняли и другие роддома?

- Такая практика сейчас есть во всех роддомах Беларуси. Кроме того, беседы об этом проводятся с мамами новорожденных патронажными медицинскими сестрами. А еще этому учат женщин в школах молодой мамы.

Международный консультант по грудному вскармливанию Наталья Разахацкая: «Совместный сон - фактор профилактики синдрома внезапной младенческой смертности»

- У меня эта новость, естественно, вызвала огорчение, потому что есть определенный свод правил, разработанный ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это 7 правил безопасного совместного сна мамы с ребенком.

1. Одно из противопоказаний - неудобное спальное место, что нередко бывает в послеродовых палатах, где мама и ребенок находятся на очень узком, еще и неровном пространстве. Многие помнят так называемые койки с сеткой - когда мама прогибает своим весом матрац, и ребенок может туда скатиться. Совместное пространство должно быть безопасным - широкая ровная поверхность, без щелей, перегибов, перепадов, сдавливания.

2. Мама должна быть обязательно кормящая грудью, потому что ее гормональный фон позволяет ей лучше чувствовать ребенка и не уходить в глубокий сон.

3. Мама должна быть трезвая и не под действием снотворного и других сильнодействующих препаратов.

4. Это должен быть запланированный совместный сон, а не когда мама рухнула от усталости и уснула с ребенком в неподготовленном месте.

5. Ребенок должен быть здоровый и доношенный.

6. Он не должен быть туго спеленутый.

7. Если ребенок не сосет грудь - он должен лежать на спине.

- Если все эти условия соблюдаются, то совместный сон является не только безопасным, но и даже фактором, который профилактирует синдром внезапной младенческой смертности, - объясняет Наталья Разахацкая. - Мама - адекватный и ответственный взрослый - когда находится рядом с ребенком, помогает ему дышать. Наше тело запускает определенные ритмы: и дыхание, и поддержание стабильного температурного фона - все это помогает ребенку преодолевать эпизоды апноэ и не проваливаться в очень глубокий сон надолго.

- Но четвертый пункт - это большинство рожениц...

- Совершенно верно. Если мама очень уставшая, если были тяжелые роды, если она под действием лекарств - в этом случае ей лучше не ложиться спать рядом с ребенком. Но я говорю про экстремальную усталость. Понятно, что большинство мам первые месяцы недосыпают, часто переживают - но это не является противопоказанием для совместного ночного сна с ребенком.

Еще важно, чтобы и партнер был осведомлен, что в постели ребенок. Потому что бывает, что мамы не планируют совместный сон, но в итоге в середине ночи, обессилев от того, что ребенок не спит отдельно, мамы берут его, а партнер не в курсе. Также животные и старшие дети не должны быть рядом с ребенком. Еще один лайфхак - мама может ложиться между партнером и ребенком. Чтобы ребенок не скатился с кровати, можно устанавливать специальные валики, экраны или придвигать детскую кроватку.

- Мама не может чрезмерно прижать ребенка к такому заграждению?

- Нет, вы не можете так прижать, если вы кормящая мама. Потому что вы всегда находитесь повернутой к ребенку и у вас отставлен локоть и колено. Это такая «кормительная» позиция, которую принимает любая кормящая грудью мама. Если мама кормит грудью, то всегда кладет малыша на уровне своей груди, что и помогает ей инстинктивно принимать такую позу, где локоть и колено - своеобразные ограничители для предметов, которые могут возникнуть на пути к ребенку и представлять опасность.