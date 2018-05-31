Тадеуш Кондрусевич о повестках семинаристам: Непонятно, кто за этим стоит 2 31.05.2018, 12:44

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Архиепископ Католической церкви в Беларуси теряется в догадках.

Католических и православных семинаристов не заберут в армию этой весной. Отсрочка будет действовать до февраля 2019 года. Но что потом? В комментарии для Catholic.by архиепископ Тадеуш Кондрусевич назвал эту ситуацию «странной и непонятной».

- Я не знаю ни одной страны, где молодой священник или семинарист во время учебы призывался бы в армию. Рассказать кому из зарубежных епископов - у всех только недоумение. Сейчас хочу прежде всего поблагодарить Лукашенко за подписанный указ о предоставлении отсрочки. Конференция епископов обращалась к нему с такой просьбой. И я верил до конца, что ситуация разрешится.

У меня остался только один вопрос, на который не знаю где искать ответ. Призыв проходит два раза в год - осенью и весной. Документы с просьбой об отсрочке мы предоставляем один раз - обычно в конце лета, чтобы успеть до осеннего призыва. Так мы сделали и в прошлом году. И в военкоматы минувшей осенью никого не вызывали. Ни один священник или семинарист призывного возраста повестку тогда не получил. А тут неожиданно получают. В чем дело? Бюрократические упущения?

Теряюсь в домыслах. Насколько мне известно, офис Уполномоченного по делам религий и национальностей здесь не причем, так как документы переслали в соответствующее время.

Распоряжение Лукашенко об отсрочке обычно одно на два призыва.

Почему тогда прошлой осенью никого не звали? Действует же одно и то же распоряжение. Со времен возрождения структур Католической Церкви таких прецедентов я не помню. Непонятно, кто за этим стоит и почему это было сделано. Это же создает для страны отрицательный имидж! Об этом случае пишут иностранные СМИ - мне звонили журналисты из Италии, Германии.

Что я мог сказать? У нас нет ответа. Сейчас в военкоматах распространили информацию об отсрочке до февраля. Но действительно ли это так, мы не знаем. Мы не получили никакого документа, об этом бы говорил. Почему? Неизвестно. Мы пишем просьбу и подаем списки семинаристов, но окончательного документа не получаем. Если бы каждый семинарист или священник призывного возраста имел такой документ, то был бы спокоен, зная, к какому времени он не будет призван.