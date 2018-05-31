Майкл Макфол: Россия должна быть исключена из Интерпола 3 31.05.2018, 12:50

2,077

Майкл Макфол

Фото: «Лента.ру»

Бывший посол США в России отреагировал на попытки задержать Браудера.

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал исключить РФ из стран — членов Интерпола. Об этом 31 мая он сообщил в своем Twitter, пишет kasparov.ru.

"Россия должна быть исключена из Интерпола", — написал Макфол в ответ на опубликованное накануне сооснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером сообщение о том, что РФ уже неоднократно пытается задержать его, используя международную полицейскую службу.

Накануне стало известно, что в Мадриде из полиции после дачи показаний был отпущен глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. В полиции пояснили, что Браудер не задержан. Срок действия российского ордера на его арест истек.