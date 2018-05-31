Миноблиспоком: C вероятностью 99% ресторан в Куропатах завтра не откроется 8 31.05.2018, 13:05

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Фото: belsat.eu

Защитники Куропат заявили, что их план остается прежним.

Пару дней назад стало известно, что возле места массовых расстрелов в Куропатах все-таки откроется ресторан. Люди возмущены тем, что местные власти разрешили рядом с кладбищем построить развлекательное учреждение. Как стало известно, ресторан начнет работать с завтрашнего дня, сообщает сайт телеканала «Белсат».

«Мы требуем от сегодняшних властей, чтобы был создан музей коммунистических репрессий как раз на базе имущества этого объекта. Я думаю, что это абсолютно справедливые требования, которые поддержит белорусское общество», – считает Вячеслав Сивчик из движения солидарности «Разам».

Анна Шапутько, Вячеслав Сивчик, Нина Багинская, Ольга Николайчик и Дмитрий Захаревич зашли в здание Миноблисполкома. Потом они пойдут в Министерство культуры с теми же требованиями – не допустить открытия увеселительного заведения.

Представитель Миноблисполкома сказала защитникам, что принять их лично сегодня не сможет, так как такие приемы устраиваются раз в квартал. При этом отметила, что тема имеет сильный резонанс. Активисты оставила письменное заявление, встреча состоится позже.

Анна Шапутько. Фото: Ирина Ареховская

Заместитель начальника Управления торговли и услуг Миноблисполкома Иванович Ирина рассказала, что состоялась встреча властей с инвестором и собственником ресторана. Также она сообщила, что с «с вероятностью 99%» открытия 1 июня не будет.

Несмотря на это, план действий активистов остается прежний.

Обращение к министру культуры. Фото: Ирина Ареховская

«Цель защиты не перенести открытие, а вообще отменить», - сказала Ольга Николайчик.

Известно, что сегодня с 8 часов вечера и до утра активистка Ольга Николайчик будет дежурить возле «Креста страдания». Завтра в 11:00 у здания ресторана начнется акция протеста и общая мобилизация защитников Куропат.

3 июня в 13 часов в урочище состоится разрешенный властями митинг КХП БНФ по случаю 30-летия открытия Куропат.