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Завтра в Беларуси ожидаются заморозки

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  • 31.05.2018, 13:03
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Cиноптики рассказали о погоде на 1 июня.

Заморозки ожидаются по северо-востоку Беларуси 1 июня, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 выше нуля, по северо-востоку в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем прогнозируется 18-24 градуса тепла, по юго-западу страны ночью - 10-14, днем - 25-28 выше нуля.


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