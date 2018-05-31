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Вслед за Сенцовым еще один украинский узник Кремля объявил голодовку

  • 31.05.2018, 13:12
Олег Сенцов и Александр Кольченко, август 2015
Фото: Антон Наумлюк/RFE/RL

Украинский политзаключенный требует освободить Олега Сенцова.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который удерживается в колонии РФ, объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова, который также осужден российским судом, пишет "Апостроф".

Об этом информирует "Медиазона" со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Андрея Лепехина.

По словам Лепехина, голодовку Кольченко объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

Напомним, сам Сенцов с 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ. На 14-й день голодовки режиссер согласился на поддерживающую терапию. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.


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