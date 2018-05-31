Дэйв Льюис: Увольнение из сборной Беларуси стало сюрпризом 3 31.05.2018, 13:20

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Экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею рассказал, что его уволили за полчаса.

Бывший главный тренер сборной Беларуси рассказал "Прессболу" подробности своего стремительного ухода из национальной команды в разгар чемпионата мира-2018.

- Когда вы поняли, что досрочное расставание неизбежно?

- После поражения от сборной России.

- Чье это все-таки было решение — ваше или федерации?

- Меня вызвали представители федерации, и мы обсудили ситуацию. Как долго длился разговор? Точно уже и не вспомню. Может, полчаса.

- Кто именно с вами беседовал?

- Думаю, что это не имеет значения. Все уже в прошлом — жизнь продолжается, просто в ней началась новая глава. Я не буду вдаваться в детали нашего разговора. Если хотите — спросите у людей из федерации.

- Но какой была ваша непосредственная реакция?

- Хм… Тот диалог, конечно, стал сюрпризом. Шоком? Нет, я все-таки предпочел бы слово "неожиданность".

- И вы сразу же отправились в аэропорт…

- Да. Я только хотел пообщаться с капитаном и его ассистентами. Со всей командой — нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моем возвращении в Северную Америку. Пожелал ребятам удачи, сказал, что ценю их время, усилия, самоотдачу, лидерские качества. Думаю, они тоже были немного удивлены происходящим. Равно как и мои ассистенты…

- Правда, что в аэропорт вы поехали на такси, а не стали дожидаться организованного сборной трансфера?

- Рейс ведь был намечен на определенное время, и мне надо было успеть. Так что просто самым удобным вариантом оказалось такси, что я и сделал.