Дэйв Льюис: Увольнение из сборной Беларуси стало сюрпризом

Дэйв Льюис: Увольнение из сборной Беларуси стало сюрпризом3
- 31.05.2018, 13:20
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Экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею рассказал, что его уволили за полчаса.
Бывший главный тренер сборной Беларуси рассказал "Прессболу" подробности своего стремительного ухода из национальной команды в разгар чемпионата мира-2018.
- Когда вы поняли, что досрочное расставание неизбежно?
- После поражения от сборной России.
- Чье это все-таки было решение — ваше или федерации?
- Меня вызвали представители федерации, и мы обсудили ситуацию. Как долго длился разговор? Точно уже и не вспомню. Может, полчаса.
- Кто именно с вами беседовал?
- Думаю, что это не имеет значения. Все уже в прошлом — жизнь продолжается, просто в ней началась новая глава. Я не буду вдаваться в детали нашего разговора. Если хотите — спросите у людей из федерации.
- Но какой была ваша непосредственная реакция?
- Хм… Тот диалог, конечно, стал сюрпризом. Шоком? Нет, я все-таки предпочел бы слово "неожиданность".
- И вы сразу же отправились в аэропорт…
- Да. Я только хотел пообщаться с капитаном и его ассистентами. Со всей командой — нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моем возвращении в Северную Америку. Пожелал ребятам удачи, сказал, что ценю их время, усилия, самоотдачу, лидерские качества. Думаю, они тоже были немного удивлены происходящим. Равно как и мои ассистенты…
- Правда, что в аэропорт вы поехали на такси, а не стали дожидаться организованного сборной трансфера?
- Рейс ведь был намечен на определенное время, и мне надо было успеть. Так что просто самым удобным вариантом оказалось такси, что я и сделал.