Роман Бессмертный: Не нужно забывать о других делах 2 31.05.2018, 13:29

Роман Бессмертный

Фото: Facebook

Украина должна расследовать громкие убийства на своей территории.

Об этом в «Фейсбуке» заявил бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси, политик и дипломат Роман Бессмертный:

«Несколько раз начинал писать пост об «убийстве» Бабченко. Но каждый раз понимал: что-то здесь не так. Интуиция не подвела. Аркадий желаю успеха и долгих лет жизни!

А теперь о силовиках.

Если это действительно удачно проведенная операция, то надо отдать им должное. В этом конкретном случае.

Но не нужно забывать о других делах. Убийство Шеремета, Вороненкова, Окуевой, многих других. Где заслуги Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, МВД по этим делам?

Предостерегаю от попыток благодаря информационному взрыву сегодняшнего дня затмить все другие громкие, но до сих пор нерасследованные убийства», - написал Роман Бессмертный.