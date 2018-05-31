Футбол. Александр Глеб поразил ворота российской сборной 3 31.05.2018, 13:31

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Произошло это на чемпионате мира среди артистов в Москве.

В Москве проходит чемпионат мира по футболу среди артистов. По регламенту турнира, в заявку можно включить несколько игроков из других сфер деятельности, чем и воспользовались белорусы. В нашем составе есть бывшие футболисты, а на один матч против сборной России добавился и Александр Глеб.

Главным тренером команды стал известный специалист Анатолий Байдачный.

Именно Глеб открыл счет со штрафного в игре белорусов против россиян. Победным этот гол для белорусов не стал — ничья 2:2. Теперь сборная Беларуси поборется в плей-офф за 9-12 места — уже без Глеба, сообщает РФС.