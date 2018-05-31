«Белнефтехим»: Повышение цен на топливо неизбежно 8 31.05.2018, 13:30

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ФОТО: ONLINER.BY

Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время.

Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, передает БелТА.

«В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно», — сказал Игорь Ляшенко.

Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышения цен на топливо неизбежно. «Это естественный процесс», — заметил глава «Белнефтехима».

Ранее «Белнефтехим» заявлял, что цены на топливо должны подорожать на 24%.