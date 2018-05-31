Мустафа Джемилев: Без возвращения Крыма миропорядок под угрозой 1 31.05.2018, 13:45

Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Россияне занимаются восстановлением ядерной базы на полуострове.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев выступил в Стэндфордском университете (Калифорния, США) с лекцией о Крыме. Он рассказал о репрессиях на полуострове, о росте его милитаризации, а также поделился видением перспектив деоккупации Крыма, пишет сайт «Крым.Реалии».

По словам Мустафы Джемилева, сегодняшняя ситуация в Крыму напоминает 30-е годы прошлого века, а по отдельным – даже хуже, чем в советское время.

«В советское время не была распространена такая практика похищений людей. К тому же, в прошлом существовали хоть какие-то протоколы и правила проведения обысков. Сейчас же все оперативные мероприятия проводятся с максимальной жестокостью и намеренным унижением людей, словно силовики провоцируют своих жертв на резкие действия, чтобы затем увеличить им наказание», – поделился он.

Крымскотатарский лидер сообщил, что за инакомыслящими, в первую очередь за крымскими татарами, ведется тотальная слежка, людей запугивают и наказывают даже за посты и «лайки» в социальных сетях.

Отдельным вопросом встречи стала милитаризация Крыма.

«На полуострове наблюдается постоянный рост количества российских военнослужащих и военной техники. Параллельно растет количество сотрудников спецслужб. Количество офицеров ФСБ, приходящееся на душу населения, в Крыму уже в 10-15 раз превышает среднее по России. По сути, в нарушение Конвенции о статусе оккупированных территорий, производится искусственное замещение коренного населения Крыма.

Кроме этого, россияне круглосуточно занимаются восстановлением ядерной базы в Крыму. Сначала к строительным работам привлекали даже крымских татар, и мы знали все детали происходящего. Однако затем, на финальных стадиях работ, от участия в них отстранили всех коренных жителей Крыма, привлекали только приезжих рабочих из России. Но нам удалось получить информацию из двух независимых источников о том, что на эту базу уже доставили ядерные боеголовки.

Отдельно стоит сказать о всекрымской трассе «Таврида», при строительстве которой вырубается растительность и разрушаются памятники культуры», – отметил Джемилев.

Лидер крымских татар отметил, что Москва, демонстрируя военную мощь в Крыму, пытается создать иллюзию обилия военной техники.

«Местные жители записывают номера танков, которые ездят в разных районах Крыма. Оказывается, это одни и те же танки», – сообщил он.

Мустафа Джемилев в университете Стэнфорд, Калифорния, 30 мая 2018 года

Отдельно Мустафа Джемилев рассказал о деталях аннексии Крыма, в частности о роли в тех событиях Черноморского флота России:

«Еще после того, как российские корабли из состава Черноморского флота приняли участие в боевых действиях против Грузии в 2008 году, тем самым косвенно пытаясь втянуть Украину в свою войну, Меджлис крымскотатарского народа заявил о необходимости денонсирования договора о размещении российского флота в Крыму, проведении необходимой ротации местной власти и отправки на полуостров специальной группировки вооруженных сил Украины, которая в случае конфликта могла бы противостоять Черноморскому флоту.

Однако ничего из этого не было сделано, а при Януковиче, напротив, все было сделано с точностью до наоборот. Договор был продлен, а местное СБУ регулярно рапортовало в Киев, что Меджлис является «главной сепаратистской организацией Крыма».

Джемилев отметил, что после аннексии Крыма отношение украинцев к крымским татарам существенно изменилось, и уже мало кто верит российской пропаганде об этом народе. А вот реакция международного сообщества на ситуацию в Крыму и проблемы коренного народа, по словам политика, порой больше зависит от экономических интересов государств, чем их приверженности нормам международного права.

«К примеру, в парламенте Италии мне заявили, что экономика страны терпит ущерб от антироссийских санкций, на что я ответил, что за свободу необходимо заплатить некоторую цену. А вот позиция главы МИД Великобритании Бориса Джонсона была намного тверже. Твердой позиции по вопросу Крыма придерживаются и Соединенные Штаты. Проще говоря, чем больше та или иная страна зависит от российской нефти и газа, тем мягче ее реакция по крымскому вопросу. К примеру, сразу после проведения так называемого «референдума» в Крыму мы обратились к Турции с просьбой принять жесткие меры против России, включая закрытие Босфорского пролива для российских судов.

Однако они не смогли пойти на столь серьезные меры, ответив, что это должно быть только коллективным решением НАТО. Однако мы смогли договориться с турками о том, чтобы люди, причастные к нарушениям прав человека в Крыму, не имели возможности ездить в Турцию.

Словом, каждая страна реагирует на действия России в меру своих возможностей, но, к сожалению, не все понимают, что иногда нужно поступаться сиюминутным экономическим благополучием. На самом деле, ущерб от санкций для европейских стран крайне незначителен. Кроме того, без возвращения Крыма в состав Украины и без восстановления попранных норм международного права под угрозой остается весь миропорядок», – напомнил Мустафа Джемилев, отвечая на вопрос корреспондента Крым.Реалии.

Мустафа Джемилев в Стэнфордском университете, Калифорния

Несмотря на нерешительность некоторых стран, лидер крымских татар уверен: деоккупация Крыма неизбежна. В качестве возможного шага по ее началу он предложил создать переговорную платформу из числа стран, подписавших в свое время Будапештский меморандум.

«Санкции, введенные против России, уже достаточно серьезно влияют на ее экономику, а некоторые начавшиеся в результате них процессы носят необратимый характер. Отдельное спасибо я хотел бы сказать Соединенным Штатам, твердо заявившим, что санкции не будут сняты до возвращения Крыма Украине.

Я сам видел в Вашингтоне российских олигархов, готовых заплатить огромные взятки за их исключение из санкционного списка. Однако их попытки остались безуспешными. Конечно, есть риск, что в случае снятия с России самых серьезных санкций она может попробовать ситуацию в Крыму в замороженный конфликт. Но для нашего народа такой вариант неприемлем. Каждый месяц оккупации – это жесточайший удар по нашему народу. У нас нет другой родины, кроме Крыма, и мы будем добиваться его деоккупации», – подытожил Мустафа Джемилев.