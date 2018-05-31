Белоруска: Не готова рожать, ребенок в нашей стране — это роскошь 2 31.05.2018, 13:59

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В последние годы рождаемость в Беларуси падает.

В 2017 году она снизилась на 13% по сравнению с позапрошлым годом, пишет spektr.by. За последние 10 лет именно прошлый год стал самым малочисленным по количеству рожденных малышей — тогда в Беларуси родилось всего 102,5 тысячи малышей. Рекордным стал 2015-й год, когда на свет появилось более 119 тысяч детей.

Дарья Ильюшёнок, молодая мама

“Всегда буду молодой мамой”

- Я родила, когда мне было 23 года. Мы с мужем хотели ребенка, потому нашу дочь считаем желанной. Насколько знаю, с медицинской точки зрения идеальный возраст, при котором организм способен выносить ребенка, 20-25 лет. Мне кажется, что лучше рожать чуть позже, в 25-30 лет.

Однако все субъективно, важную роль играет психологический возраст женщины и моральная готовность к этому событию.

В свои 22 я уже всерьез задумывалась о возможности иметь ребенка, хорошо взвесила и обдумала решение. Это не 18 лет, когда еще «ветер в голове гуляет». Плюс молодого организма в том, что легче выносить ребенка. К тому же, я всегда буду молодой мамой и в будущем молодой бабушкой. Это радует.

Идеальные условия, при которых стоит заводить ребенка, — это, конечно, здоровье родителей, моральная готовность обоих в материнству и отцовству, наличие занятости, способность финансово обеспечить ребенка. Желательно иметь собственное жилье. Общее жилье с родителями не самый лучший вариант, ведь жизнь молодой семьи с родителями зачастую является причиной разводов. Конечно же, важно упомянуть про любовь друг к другу, наличие уважения, способность прощать, понимать супруга.

При рождении первого ребенка всегда сталкиваешься с теми моментами, о которых ты до этого не имела понятия, хоть при этом ты растила младших братьев, сестер, племянников. Свой ребенок — это совсем другое. И в каком бы возрасте женщина не находилась, в любом случае она не будет готова к тому, что ее ждет с рождением первого ребенка. Со вторым уже другое дело, ведь у тебя уже есть опыт.

Валентина Чернухо, пенсионерка

“Если бы можно было вернуть время назад, родила бы раньше”

- Первого ребенка я родила в 32 года. Конечно, поначалу я чувствовала себя прекрасно, ведь 30 лет — это расцвет молодости. Но чем старше я становилась, тем сложнее было. Муж в то время ездил в частые командировки, в его отсутствие приходилось рассчитывать только на себя.

Через два года родилась вторая дочь. Ни для кого не секрет, что с возрастом наше здоровье не улучшается, скорее, наоборот. А для воспитания детей нужны силы и физические, и моральные. Тем более, когда у тебя двое детей. Думаю, чем моложе организм, тем легче справляться с активными ребятишками.

Если бы можно было вернуть время назад, родила бы раньше… Моя первая дочь родила ребенка в 26 лет, вторая не спешит заводить детей, хотя и ей уже исполнилось 26. Настаиваю на том, чтобы дочь задумалась о детях. Всегда говорю ей, мол, ты же хочешь быть молодой мамой, а значит пора рожать. Безусловно, каждому свое время. Кто-то строит карьеру, кто-то живет для себя. Дочь говорит, когда ей будет нужно, тогда и родит.

Но нужно учитывать, что не всегда можешь забеременеть, когда захочется. В последнее время многие пары стараются не один год, чтобы завести ребенка, готовы отдать последнее за то, чтобы стать родителями. Получается, чем раньше начнешь работать над этим вопросом, тем лучше. Советую всем девушкам, старайтесь рожать в 20-25 лет. Не важно, есть у вас собственное жилье или нет, построили вы потрясающую карьеру или нет, главное для каждой девушки — стать мамой. Все остальные вопросы решатся. Поможет муж, бабушки и дедушки, родные и близкие. В конце концов — сама приложишь все усилия, чтобы вырастить малыша. Рождение ребенка — это настоящее чудо, несравнимое ни с чем другим. На мой взгляд, для женщины нет ничего важнее, чем быть мамой. Все остальное — второстепенно.

Валерия Корневая, инженер

“Не готова рожать. Для меня ребенок — это роскошь”

Пару лет назад вышла замуж. С тех пор родственники при встрече каждый раз спрашивают, когда у нас появятся дети. В день рождения и в любой другой праздник желают мне поскорее стать с мамой. А я не хочу. Вскоре мне исполнится тридцать. Мои родители искренне переживают за меня. У них в голове не укладывается, как здравомыслящая девушка может не желать иметь детей.

А вот так! Может. И в современном мире это не редкость. Конечно, к таким мыслям я пришла не сразу. В детстве, как и все девчонки, любила играть в дочки-матери, катать кукол в коляске. Когда подросла, выступала в роли няньки для своих племянников, можно сказать, вырастила нескольких ребят.

С самого детства нам закладывают в головы, что мы — девушки — должны рожать детей. И я никогда не задумывалась над тем, что может быть как-то по-другому. Всегда рисовала у себя в голове идеальную семью: любимый муж, дети. Когда выходила замуж, думала, что через пару лет стану мамой, как все мои подружки. Но со временем моя позиция изменилась. Мы с мужем начали обсуждать этот вопрос. И выяснили, что ни он, ни я не готовы к детям. Причем не то чтобы сейчас, мы никогда не будем к этому готовы, мы не хотим становится родителями. Ребенок в нашей ситуации — это обуза.

Да, конечно, дети приносят положительные моменты, но они не сопоставимы с затратами на их воспитание. Речь идет и о морально-психологическом здоровье, физических силах, материальных благах, времени, главное — свободе. Если становишься родителем, несешь ответственность за ребенка, ставишь его интересы на первый план. Не можешь позволять себе то, что позволял раньше. Ни одну из своих подруг, которые стали матерями, не могу назвать счастливой и беззаботной.

Каждая стала более нервной и менее привлекательной. Круг их интересов резко сузился. То же могу сказать и про отцов. Далеко не каждый спешит возвращаться с работы домой, где ему хотелось бы отдохнуть, но он не может этого сделать. Молодые пары часто на этой почве ругаются, нередко расстаются. В современных условиях дети — это роскошь. Чтобы родить и воспитать ребенка, ни в чем не ограничивая ни его, ни себя, нужно быть миллионером. Обычному среднестатистическому белорусу завести ребенка — значит пожертвовать собой. Кто-то готов на это. Я нет. И это мой выбор.