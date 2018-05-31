Пулитцеровскую премию впервые получил рэпер: самые известные песни Кендрика Ламара 1 31.05.2018, 14:11

Рэпер получил премию за свой альбом DAMN.

В среду, 30 апреля, в Нью-Йорке прошла церемония награждения лауреатов Пулитцеровской премии в музыке. Хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар получил награду за свой альбом DAMN, пишет apostrophe.ua.

Имена обладателей престижной награды стали известны в апреле, но по традиции, церемония вручения награды состоялась лишь в конце мая.

"Это большая честь. Я пишу всю свою жизнь, и такое признание - это прекрасно", - произнес рэпер на церемонии вручения.

Отметим, что Кендрик Ламар стал первым рэпером, получившим Пулитцеровскую премию. За 75 лет существования музыкальной номинации победу в ней одерживали исключительно академические и джазовые музыканты.

DAMN - четвертый студийный альбом Кендрика Ламара. Пластинка вышла 14 апреля 2017 года.

Самые известные песни Кендрика Ламара - HUMBLE, DNA, Alright, m.A.A.d city, Bitch, Don’t Kill My Vibe и другие.

Kendrick Lamar - HUMBLE

Kendrick Lamar – DNA

Kendrick Lamar - Alright

Kendrick Lamar - m.A.A.d city

Kendrick Lamar - Bitch, Don’t Kill My Vibe

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в США, которая вручается с 1917 года. Она носит имя ее учредителя – американского журналиста Джозефа Пулитцера. Награда присуждается в 21 категории. Размер Пулитцеровской премии с 2017 года составляет 15 тысяч долларов, до этого победитель получал 10 тысяч.