Третье рождение Аркадия Бабченко Сергей Руденко

31.05.2018, 14:22

Василий Грицак (слева) и Аркадия Бабченко

Фото: Reuters

К журналисту вопросов нет. Вопросы есть к спецслужбам.

Волну некрологов, гневных заявлений, гипотез и выводов, вызванную сообщениями об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, в среду вечером, 30 мая, неожиданно остановили глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко. Они заявили, что "убийство" Бабченко - это спецоперация украинских силовиков. Ее цель - выйти на след тех, кто действительно хотел убить его. "Воскресение" журналиста вызвало ликование у его коллег в Украине: он жив-здоров, добро одолело зло, СБУ победило ФСБ. Но неприятное послевкусие от этой истории все же осталось.

Спасение "Старшины запаса"

Первыми жертвами спецоперациями СБУ по спасению Аркадия Бабченко (пишущего в соцсетях под ником "Старшина запаса") стали журналисты. Сообщение о расстреле в Киеве коллеги буквально взорвало информационное пространство: десятки телеэфиров, прямые включения с места предполагаемой трагедии, публикация фоторобота подозреваемого в совершении преступления, цветы возле телеканала, где выходит программа Бабченко, траурные ленты на его фотографиях.

Так прощались с журналистом-героем, проклиная убийц. Свои соболезнования по поводу гибели успели высказать ОБСЕ, США, Великобритания и т.д.

Оплакивание Аркадия длилось 18 часов. После "убийства" он вдруг "воскрес" во время брифинга главы СБУ и генерального прокурора как непосредственный участник инсценировки убийства, организованной украинскими спецслужбами.

Именно они, по их же утверждению, спасли журналиста от неминуемой гибели, которую готовил киллер (перешедший на сторону СБУ) и организатор, который действовал в интересах российских спецслужб. Два месяца длилась спецоперация, месяц в ней был задействован Аркадий Бабченко. По словам силовиков, операция завершилась успешно, организатор под арестом.

Репутация и честность Аркадия Бабченко не вызывают сомнений. Он участвовал в инсценировке СБУ, поскольку на кону была его жизнь. К нему вопросов нет. Есть вопросы к спецслужбам. Главный из них - почему в эту спецперацию была втянута вся страна и мировое сообщество.

Украина четыре года живет в состоянии войны. За сутки нас заставили поверить в убийство известного журналиста, а затем - в его "воскресение". Возможно, этого требовали обстоятельства. Наверняка, иного выхода не было. Спецслужбам, конечно, виднее. Но точный ответ мы получим только после того, как будет осужден организатор убийства и названы имена заказчиков.

СБУ должно доказать, что у нее не было другого выхода

Во всей этой истории показательной была реакция Москвы. Вечером 29 мая, буквально через полчаса после появления информации об убийстве Бабченко, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российского журналиста, а спецпредставитель России в ООН упомянул об Аркадии на заседании Совбеза и заклеймил позором украинскую власть. Словом, инсценировка СБУ оказалась хорошей наживкой для российской власти, которая оперативно решила использовать ситуацию в своих целях.

СБУ и Генпрокуратура Украины утверждают, что Москва причастна к подготовке убийства Бабченко, обошедшейся ей в 30 тысяч долларов США. И если весь мир стал свидетелем спецоперации по спасению российского журналиста, то украинские силовики теперь просто обязаны в суде доказать вину тех, кто, по их словам, готовил покушение не только на Бабченко, но и еще на 30 известных людей. Тем более что СБУ уже продемонстрировала видео задержания организатора.

История с Бабченко, по идее, должна стать частью большого дела против России. Есть надежда, что критика инсценировки убийства журналиста со стороны ОБСЕ, Совета Европы или "Репортеров без границ" не помешает этому. Вопрос в ином - сохранится ли доверие общества и Запада к украинским силовикам. Они должны доказать, что у них просто не было другого выхода, кроме инсценировки убийства.

Жизнь после "смерти"

29 мая 2014 года в Донбассе судьба уже подарила второй день рождения Аркадию Бабченко. Он избежал смерти, не сев в вертолет с украинскими военными, который попал под обстрел боевиков. Тогда погибли 14 человек. Ровно четырьмя годами позже он "родился" в третий раз. После инсценировки убийства журналист, будем надеяться, проживет долго. Особенно после того, как его "похоронили" самые близкие друзья и коллеги, написав прощальные слова и некрологи.

Отныне к Бабченко, очевидно, будет приковано особое внимание российских спецслужб, работающих в Украине. Президент Порошенко уже объявил о том, что предоставит журналисту и его семье госохрану. Это правильно. Россия, как свидетельствует отравление Скрипаля, не прощает перебежчиков. Тем более, если они выставляют Кремль на всеобщее посмешище. Бабченко осмелился это сделать.

Сергей Руденко, DW