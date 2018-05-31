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Зинедин Зидан уходит из «Реала»

  • 31.05.2018, 14:25
Фото: Helios de la Rubia/Real Madrid/Getty Images

Главный тренер футбольного клуба из Мадрида покидает свой пост.

Об этом будет сегодня объявлено на специальной пресс-конференции, начало которой было запланировано на 14.00 по московскому времени, сообщает sports.ru.

Зинедин Зидан принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в чемпионате мира среди клубов.

В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом 9 трофеев – столько же, сколько предыдущие 6 тренеров «Реала» выиграли за 8 лет.


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