Зинедин Зидан уходит из «Реала»
- 31.05.2018, 14:25
Главный тренер футбольного клуба из Мадрида покидает свой пост.
Об этом будет сегодня объявлено на специальной пресс-конференции, начало которой было запланировано на 14.00 по московскому времени, сообщает sports.ru.
Зинедин Зидан принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.
Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в чемпионате мира среди клубов.
В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом 9 трофеев – столько же, сколько предыдущие 6 тренеров «Реала» выиграли за 8 лет.