Как в отпуске сэкономить на ЖКУ и что для этого нужно сделать 2 31.05.2018, 14:20

Коммунальщики поделились советами.

Белорусы, которые отправляются в отпуск, а их жилье в это время пустует, могут сэкономить на оплате ЖКУ. «Если вы уезжаете в отпуск более чем на 10 дней подряд, то имеет право на перерасчет по следующим видам услуг — обращение с отходами; холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газоснабжение — при отсутствии счетчика», — пишет портал коммунальной грамотности населения.

Для перерасчета нужно написать заявление в ЖЭС и принести справку, которая будет подтверждать ваше отсутствие по основному месту жительства — справки из санаториев, именные проездные билеты на самолеты и другие. Документы нужно предоставить не позже 7 календарных дней со дня возвращения из отпуска. Коммунальники проведут перерасчет с учетом сроков временного отсутствия.

При этом за теплоснабжение, техобслуживание лифта и другие услуги все равно придется платить полностью.

По каким причинам могут провести перерасчет?

Перерасчет можно произвести не только из-за отъезда на море. Перерасчитать могут тем, кто выезжает за границу. В этом случае нужно предоставить документ, подтверждающий нахождение за рубежом (именные проездные билеты, документ, удостоверяющий личность, документ с отметками о пересечении границы или регистрации по месту жительства за границей и т.д.)

Перерасчет сделают также для тех, кто выезжает на оздоровление и санаторно-курортное лечение. В таком случае представляется справка из санаторно-курортных и иных оздоровительных организаций.

Поводом для перерасчета платежей за ЖКУ может стать также лечение в больнице, госпитале, организации здравоохранения, подчиненной государственному органу, в котором предусмотрена военная служба, медико-санитарной части, диспансере, родильном доме, государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», хосписе, медицинской научно-исследовательской организации, медицинском научно-практическом центре, клинике медицинского учреждения образования, лечебно-трудовом профилактории, протезно-ортопедическом восстановительном центре. В таком случае нужно предоставить справку о пребывании (сроках пребывания) на стационарном лечении.

Перерасчет также сделают для тех, кто проходил военную службу или службу в резерве, а также был под временным содержанием в местах предварительного заключения и лишения свободы.

Выезд в сельские населенные пункты (в том числе на дачные участки), на учебу, в командировку также может стать поводом для перерасчета платежей за ЖКУ, «Представляется справка из сельского, поселкового исполнительного комитета, садоводческого кооператива (товарищества), из учебного заведения, с места работы», — отмечается на портале коммунальной грамотности.