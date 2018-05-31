Павел Северинец: Беларуси нужна нормальная граница с Россией 1 31.05.2018, 14:41

Павел Северинец

Фото: belaruspartisan.org

Только так можно решить проблему наркотрафика.

Об этом "Радыё Рацыя" заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец:

"Сидеть как убийцы должны наркодилеры, которые организуют наркотрафик, а не те, кто впервые попробовал наркотики

Дело по изменениям в антинаркотическое законодательство приобрело общественный резонанс, поэтому власти и идут на уступки, но изменения будут скорее косметическими", - отметил политик:

- Для того, чтобы не было наркотиков в Беларуси, нужна нормальная граница с Россией. Граница, через которую бы не возили героин и кокаин. Для нас это, конечно, недостаточная мера. Все это произошло благодаря давлению со стороны матерей, которые пошли на голодовку. С другой стороны - это десятки тысяч людей. По разным каналам возмущение людей идет, это может достигнуть такой же остроты, как и в случае с тунеядцами, поэтому решили немного выпустить пар.