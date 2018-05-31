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Лукашенко провел кадровые перестановки в Вооруженных Силах

  • 31.05.2018, 14:56

Диктатор назначил нового заместителя Генштаба.

Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил, передает корреспондент БелТА.

Александр Вольфович, который ранее занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Командующим войсками Северо-западного оперативного командования стал Андрей Жук. До настоящего времени он занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

В свою очередь заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба. Леонид Касинский назначен помощником министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальником главного управления идеологической работы Министерства обороны.

Ранее он был первым заместителем начальника главного управления идеологической работы Минобороны - начальником управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны.


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