Турция возвращает посла в США
- 31.05.2018, 14:59
Посол возвращается в Вашингтон после спора вокруг переноса американского посольства в Иерусалим.
Об этом сообщает korrespondent.net cо ссылкой на Reuters в четверг, 31 мая.
Посол Сердар Килич был вызван в Анкару на консультации на фоне спора с Израилем и США из-за гибели десятков палестинцев в день открытия американского посольства в Иерусалиме.
Турция наиболее громко критиковала насильственный ответ Израиля на протесты в секторе Газа.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который посетит Вашингтон 4 июня, заявил, что Килич отправляется в столицу США, чтобы подготовить визит.
Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента США Дональда Трампа было перенесено из Тель-Авива. На административной границе сектора Газа начались столкновения из-за протестов против открытия посольства США в Иерусалиме.