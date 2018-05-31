Турция возвращает посла в США 31.05.2018, 14:59

Фото: Корреспондент.net

Посол возвращается в Вашингтон после спора вокруг переноса американского посольства в Иерусалим.

Об этом сообщает korrespondent.net cо ссылкой на Reuters в четверг, 31 мая.

Посол Сердар Килич был вызван в Анкару на консультации на фоне спора с Израилем и США из-за гибели десятков палестинцев в день открытия американского посольства в Иерусалиме.

Турция наиболее громко критиковала насильственный ответ Израиля на протесты в секторе Газа.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который посетит Вашингтон 4 июня, заявил, что Килич отправляется в столицу США, чтобы подготовить визит.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента США Дональда Трампа было перенесено из Тель-Авива. На административной границе сектора Газа начались столкновения из-за протестов против открытия посольства США в Иерусалиме.