Белорусы рассказали, почему так привязаны к своим «соткам» 12 31.05.2018, 15:04

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Фото: «Вечерний Бобруйск»

С наступлением тепла дачники отправились в сторону своих участков.

На железнодорожном вокзале Бобруйска всех ожидающих поезда можно разделить на две части. Меньшая – это те, кто направляется в столицу и другие города по делам, в путешествие. Большая – с загорелыми лицами и с авоськами в обеих руках – это дачники, пишет «Вечерний Бобруйск».

«Моей душе городская суета противопоказана»

Через 10 минут с первого пути отправится поезд в сторону Осиповичей. На нем поедет и 68-летний Александр Драчев. Поездка будет недолгой – через 20 минут Александр Викторович выйдет на «Кветке» и знакомой дорогой, которой ходит уже 15 лет, пойдет на свои десять соток. По его словам, такой вид времяпрепровождения для себя он выбрал сознательно, а с тех пор как более десяти лет назад вышел на пенсию, начиная с весны практически живет на даче.

– Моей душе городская суета противопоказана, – смеется пенсионер, поглядывая на часы.

На участке у него «растет все самое необходимое»: картофель, лук, помидоры, есть и живность – несколько кур. Кроме них, на участок к Александру Викторовичу частенько заглядывают «бродяги». Так хозяин называет брошенных собак и кошек, которые «тянутся к людям».

Есть на садовом участке Драчева и небольшой газон – цветы выращивает его супруга.

По словам мужчины, дети тоже периодически заглядывают на родительские сотки:

– Помогать-то они помогают, но если честно, то… больше мешают, – улыбается Александр Викторович и добавляет:

– Я предпочитаю надеяться только на свои силы.

«И подспорье, и отдушина, и здоровье»

Приветливая женщина, у ног которой стоит рассада баклажанов и помидоров – это 69-летняя Валентина Краснова, ожидающая дизеля на Ясень.

– Дача для меня – и подспорье, и отдушина, и здоровье, – признается Валентина Ивановна. – За зиму разленишься, а когда с весны начинаешь ездить на дачу, то чувствуешь, как появляется больше сил. Дача меня держит в тонусе.

У нее два участка, каждый по четыре сотки, рассказывает женщина. Ездит три раза в неделю. На одном участке стоит дом, баня, летний душ, туалет и навес, который сделал ее сын. А оставшееся место занимают три грядки с огурцами, помидорами и перцем, зеленый газон и цветы. На втором участке растут солнцелюбивые культуры – ежевика, клубника и плодовые деревья.

– На земле я работаю в свое удовольствие и не больше четырех часов в день, – говорит Валентина Ивановна.

По ее словам, она никогда не подсчитывала и не собирается считать, сколько денег уходит на дачу. Дом с участком в Ясене она приобрела 34 года назад, и за все это время ни разу не возникало желания бросить дачные хлопоты:

– Пока есть здоровье, зачем лишать себя этой радости?

9 августа Валентине Красновой исполнится 70 лет, и свой юбилей женщина планирует отмечать на даче в окружении родных и близких.

«До сих пор едим свою свежую капусту»

Раису и Михаила Шаметько мы встретили в одном из вагонов дизель-поезда осиповичского направления. Семейная пара с ночевкой ехала на дачу в «Кветку», везла на участок в десять соток рассаду петуний.

Как рассказали пенсионеры, дачу они купили 24 года назад, и желание продать пока не появлялось. Хотя помощи со стороны у них нет:

– Сын живет в своем доме, а дочь – в Минске.

По словам Раисы Васильевны, ей во всем помогает супруг, но до тех пор, пока не заканчивается запрет на рыбалку.

– Потом тоже помогает, но уже реже, – смеется женщина.

Часть участка отдана под цветник, где растут астры, петунии, тюльпаны, гладиолусы, и газон. Но в основном супруги выращивают картофель, морковь и другие овощи.

Хозяйка соток уверена в пользе и выгоде от дачи:

– До сих пор едим свою свежую капусту.

До выхода на пенсию все отпуска проводили на даче, признаются супруги, и, по их словам, не жалеют об этом. Да и сейчас:

– Все зиму ждем начала дачного сезона. Сразу появляется какая-то забота.

«В своих овощах с грядки нет нитратов»

С большой сумкой рассады помидоров едет в осиповичском направлении 43-летняя Жанна Шаматранова. По словам женщины, дача (целых 20 соток) для нее – больше отдых. По профессии она овощевод и очень любит заниматься землей.

– Свои овощи с грядки, конечно же, лучше, в них нет нитратов, – говорит Жанна. – Ты точно знаешь, чем подкармливал, как обрабатывал.

Три часа до обеда, а потом работа до самого вечера – такой «дачный» график установила себе женщина. Благо, супруг помогает.

И все же, признается напоследок Жанна, если бы была такая возможность, то не отказалась бы на пару недель съездить к морю...