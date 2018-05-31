ЕC об «убийстве» Бабченко: Украина имеет право защищать свои интересы 4 31.05.2018, 15:06

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Фото: Liga.net

Европейский Союз прокомментировал инсценировку СБУ.

По словам пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию.

"Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - цитирует Косьянчич Европейская правда.

Косьянчич подчеркнула, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

"Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности.... Но операция, о которой вы упомянули, была операцией украинских служб безопасности. Наша миссия не брала в этом участия", - добавила пресс-секретарь.

Косьянчич отдельно подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Аркадия Бабченко была спасена.

"Мы счастливы, что он жив", - заявила она.