В Польше разбился самолет 31.05.2018, 15:22

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Есть погибшие.

В Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на RMF24.

Самолет Qualt 200 разбился на поле, где расположен частный авиаклуб. От удара с землей самолет был разрушен.

По предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.

В результате авиационного инцидента, погиб владелец и пилот самолета, а также пассажир.

На месте происшествия работают прокурор и полицейские, которые ждут прибытия экспертов Государственной комиссии по расследованию авиационных инцидентов.