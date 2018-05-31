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В Польше разбился самолет

  • 31.05.2018, 15:22
  • 3,673
Архивное фото lsk.sk

Есть погибшие.

В Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на RMF24.

Самолет Qualt 200 разбился на поле, где расположен частный авиаклуб. От удара с землей самолет был разрушен.

По предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.

В результате авиационного инцидента, погиб владелец и пилот самолета, а также пассажир.

На месте происшествия работают прокурор и полицейские, которые ждут прибытия экспертов Государственной комиссии по расследованию авиационных инцидентов.


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