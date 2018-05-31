В Польше разбился самолет
- 31.05.2018, 15:22
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Есть погибшие.
В Польше на территории Лодзинского воеводства разбился легкомоторный самолет.
Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на RMF24.
Самолет Qualt 200 разбился на поле, где расположен частный авиаклуб. От удара с землей самолет был разрушен.
По предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.
В результате авиационного инцидента, погиб владелец и пилот самолета, а также пассажир.
На месте происшествия работают прокурор и полицейские, которые ждут прибытия экспертов Государственной комиссии по расследованию авиационных инцидентов.