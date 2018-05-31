Враги свободы 2 Алексей Мельников

31.05.2018, 15:35

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Алексей Мельников

Подлости от имени государства будут продолжаться.

Если задуматься, к чему сводится многолетняя деятельность группы Путина, то она направлена на одно — ограничение свободы граждан.

Последние новости это только подтверждают.

Благо граждан Путин и его группа понимают только таким образом — людям якобы будет лучше всегда, когда их свобода ограничивается.

Неважно где. При выборах губернаторов и президента, пользовании мессенджерами, контроле выборов, проведении митингов и пикетов, анонимности в интернете, праве на пенсионные накопления и даже продаже личных автомобилей.

Ответьте себе на вопрос.

Есть ли хоть одна сфера за годы правления группы Путина, которая была бы отмечена ростом свободы? Я затрудняюсь с положительным ответом на этот вопрос.

Везде и во всём Путин и его группа отнимали у граждан свободы. Все 18 душных лет, пропахших трупами с украинской войны.

Но разве в России нет свобод?

Есть.

Всё, что есть из свобод в России, завоевано гражданами до Путина, ещё начиная со времён Горбачева — завоёвано вопреки тем, кто составил группу Путина и удерживает власть в нашей стране.

И совсем не случайно, что именно при путинской системе ограничения свободы наша страна докатилась до нападения на Украину, вмешательства в войну "у черта на рогах" — в Сирии, политических убийств (Борис Немцов), политических заключенных, пыток в политической и обычной полиции, отрядов штурмовиков, безнаказанно избивающих граждан вместе с полицией.

И, конечно, наша страна докатилась до несменяемой власти — гаранта того, что подлости от имени государства будут продолжаться.

Вот она — цена потери свободы. Цена, которую заплатила наша страна за то, что какие-то иные ценности (деньги, спокойствие, предсказуемость) были поставлены на место свободы.

Как только свобода перестала быть основным вектором развития нашей страны, сразу испарилось и человеческое достоинство.

Алексей Мельников, kasparov.ru